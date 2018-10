Cagliari, Maran: "Vittoria non scontata. Abbiamo segnato gol bellissimi"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Rolando Maran, allenatore del Cagliari, ha parlato a Radio Rai. Queste le parole del tecnico dopo la vittoria dei sardi contro la sua ex squadra, il Chievo: “Portiamo a casa una partita non semplice. A vedere la classifica sembra scontato, ma il Chievo non la merita. Abbiamo messo in campo una buonissima prestazione, con solo un po' di braccino nel finale che ci ha fatti calare di pericolosità. Per gran parte però abbiamo macinato, costruendo con ordine ed equilibrio, segnando dei bellissimi gol. Ci godiamo la vittoria e andiamo avanti, crescendo. Vittoria firmata dagli ex? No, firmata dal Cagliari”.