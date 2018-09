Cagliari, Maran: "Voglio rabbia e sacrificio. Joao Pedro sta bene"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Cagliari, Rolando Maran, ha parlato in conferenza stampa in vista della trasferta di Parma di domani: "Dobbiamo avere nella testa solo questo: il fatto di voler migliorare ancora, giocando con rabbia e spirito di sacrificio. Sono abituato a ragionare partita dopo partita: nelle mie scelte non sarò condizionato dal fatto che giocheremo contro la Sampdoria pochi giorni dopo. Dal primo all'ultimo stanno lavorando per essere affidabili e ritagliarsi uno spazio: in stagione saranno tutti utili alla causa. Il Parma è una squadra esperta, solida e che vive un buon momento. Come sempre siamo concentrati su noi stessi. Dietro le nostre prestazioni c'è il lavoro di tutti: sono contento dei ragazzi in rosa, ognuno dà il proprio contributo. Joao Pedro sta bene, ha bisogno di lavorare ancora sulla condizione ma può farlo con un entusiasmo ritrovato. Arrivare prima sul pallone e non mollare un centimetro sono dettagli che ti fanno crescere: dobbiamo continuare su questa strada".