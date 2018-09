Cagliari, Maran: "Volevamo la vittoria che era sfuggita contro il Sassuolo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Primo successo stagionale per il Cagliari, che supera in trasferta l'Atalanta di Gasperini. Queste le riflessioni di Rolando Maran ai microfoni di Radio Rai: "Sono contento per i ragazzi, che hanno fatto un gran lavoro. Abbiamo avuto il coraggio che ci vuole quando vai ad affrontare una squadra come l'Atalanta. È il giusto premio per i ragazzi, con la vittoria che ci era sfuggita la scorsa settimana. Oggi siamo andati a cercarla, la volevamo fortemente. I ragazzi meritano un plauso per quello che hanno fatto. Stiamo crescendo nell'interpretazione e nella continuità di gioco, dobbiamo ancora migliorare, ma vedo una grande partecipazione. Riuscire a contenere l'Atalanta non semplice, voglio sottolineare il lavoro della squadra".