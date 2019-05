Cagliari, Maraner: "Lazio signora squadra, ci ha fatto soffrire"

© foto di Federico De Luca

La prima non è andata bene per Christian Maraner, vice allenatore del Cagliari che nella partita contro la Lazio ha visto i suoi perdere per effetto dei gol di Luis Alberto e Correa. A nulla è servito il gol di Pavoletti a tempo quasi scaduto anche se Maraner salva i suoi e allontana le voci di un possibile rilassamento per la salvezza ormai a portata di mano: "A parte gli aspetti tattici, mi soffermerei sull’avversario. Il mister ieri in conferenza ha detto cosa dovevamo mettere determinate cose in campo ma non ci siamo riusciti. La Lazio ha fatto capire di essere una signora squadra. Nel secondo tempo dopo il secondo gol siamo riusciti a mettere in campo una determinazione maggiore, ma la loro maggiore qualità ci ha mandato tante volte in difficoltà. Cagliari in fase calante dopo il raggiungimento dei 40 punti? Oggi c’è stata la rabbia per rimettere in piedi la partita, adesso ci rimbocchiamo le maniche per le ultime due partite" sono state le sue parole riportate da Calcio Casteddu. Nota positiva, per i sardi, è il ritorno di Lucas Castro, autore dell'assist dopo la lontananza per l'infortunio: "Sono felice che abbia ritrovato il campo e i compagni. Credo sia una bella soddisfazione, credo che lo stadio abbia riconosciuto al massimo il suo rientro. Pellegrini e Barella? Il primo è un ragazzo giovane, ha dei grandi margini di miglioramenti. Per Nicolò penso che non ci sia da aggiungere altro" ha concluso.