Cagliari, Maraner: "Peccato, volevamo regalare una vittoria ai tifosi"

© foto di Federico De Luca

Ai microfoni di Sky Sprot è intervenuto il vice allenatore del Cagliari Christian Maraner dopo il ko contro la Lazio: “Nonostante il secondo gol siamo riusciti a venire fuori, a raddrizzare la gara e quasi a riacciuffare il pari. Peccato perché volevamo regalare ai tifosi una vittoria, una buona prestazione, ce l’abbiamo messa tutta ma è andata così. È stata una partita difficile, lo sapevamo. Non siamo riusciti a mettere in campo quello che volevamo per vari fattori. Ci teniamo buona la reazione del secondo tempo e cerchiamo di continuare a lavorare. Castro? È mancato sicuramente, è un giocatore che era partito bene a inizio campionato. Sono contento che abbia ritrovato il campo dopo tanto tempo e adesso speriamo continui così. Abbiamo fatto fatica nel primo tempo, non siamo stati fortunati nel finale. Si lavora sempre nell’ottica della prestazione, abbiamo voglia di fare risultato”.