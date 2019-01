Cagliari, mercoledì visite mediche a Roma per Christian Oliva

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Christian Oliva è il prossimo acquisto del Cagliari in questo mercato di gennaio. Il centrocampista classe '96 del Nacional, racconta Sky Sport, sbarcherà in Italia nella giornata di mercoledì e sosterrà le visite mediche a Roma per poi volare in sardegna per la firma sul contratto con i sardi. Su Oliva, oltre a diversi club spagnoli, c'era anche il Napoli.