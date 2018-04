Cagliari, Miangue: "Atteggiamento giusto. Cigarini grande giocatore"

© foto di Federico Gaetano

Il terzino del Cagliari Senna Miangue ha commentato così al sito ufficiale dei sardi la vittoria contro l'Udinese: "Sapevamo che non sarebbe stato facile. Un dettaglio fondamentale è stato mantenere la calma: così i punti arrivano. Eravamo carichi, ci voleva una vittoria così. Dobbiamo tenere questo atteggiamento anche nelle prossime partite per ottenere il nostro traguardo, la salvezza. Rientro Cigarini? Luca è un grande giocatore, noi siamo una squadra che ha bisogno del contributo di tutti. Abbiamo fatto bene anche grazie a lui: se abbiamo vinto oggi una partita così importante, il merito è di tutto il gruppo. Inter? Andiamo a giocare contro la mia ex squadra ma non importa il nome dell’avversario, io sono un giocatore del Cagliari e sono focalizzato sul Cagliari. Iniziamo a pensare a questa partita per presentarci a Milano con la testa giusta. Poi arriverà il Bologna, un’altra gara per noi fondamentale. Ma non sarà l’unica, da qui alla fine del campionato ne dovremo giocare altre e non ci faremo trovare impreparati".