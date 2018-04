Cagliari, Miangue: "Grato a De Boer. Martedì una serataccia per noi"

© foto di Federico Gaetano

Sienna Miangue, difensore del Cagliari, ha parlato ai microfoni di ELF Voetbal della sua esperienza nel campionato italiano. Queste le sue dichiarazioni, riportate da fcinternews: "All’Inter sono stato bene, con la maglia nerazzurra ho esordito in Serie A. Per questo motivo sono ancora molto grato a Frank de Boer. L’Inter è un grande club e non è facile per un giovane conquistare spazio. Mi sarebbe piaciuto, ma ora sono a Cagliari. Per me comunque non si tratta di un passo indietro. Qui sto imparando tanto, per la mia crescita è importante poter giocare. Martedì è stata una serataccia per noi, è sempre doloroso perdere 4-0. Ora dovremo guardare avanti, abbiamo ancora bisogno di punti per raggiungere la salvezza. Il Mondiale? Un sogno, ma penso che rimarrà tale per il momento".