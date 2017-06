Cagliari, Miangue negli uffici di Giulini per firmare il nuovo contratto

© foto di Federico De Luca

Senna Miangue è praticamente un giocatore del Cagliari. Dopo il prestito dell'ultima stagione, il club sardo ha acquistato definitivamente dall'Inter il terzino belga classe 1997 per circa 3.5 milioni di euro. Come riportato da gianlucadimarzio.com, Miangue è da poco arrivato negli uffici del presidente Giulini a Milano per firmare il nuovo contratto con il club sardo.