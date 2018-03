Cagliari, Miangue: "Qua meglio che all'Inter. Lì ero solo il ragazzino"

Fonte: fcinternews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'esterno del Cagliari Senna Miangue ha parlato a L'Avenir soffermandosi anche sul suo passato all'Inter: "A Frank de Boer piaceva molto lavorare coi giovani e quindi mi ha concesso spazio. Quando però è arrivato Stefano Pioli non ho giocato più. Nei primi sei mesi a Cagliari, non ho giocato molto; però mi hanno voluto fortemente. Anche se posso fare ancora di più, a Cagliari mi trovo meglio che all'Inter. Lì mi vedevano sempre come il ragazzino uscito dalla Primavera".