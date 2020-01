© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Zlatan Ibrahimovic rompe il ghiaccio al 64'. Lo svedese riceve a centro area un traversone dalla sinistra di Theo Hernandez e calcia di prima intenzione di sinistro. Conclusione non violenta ma precisa a sufficienza per superare Olsen. Cagliari-Milan 0-2 e primo gol per lo svedese nella sua seconda esperienza in rossonero.