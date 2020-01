Cagliari-Milan è una sfida per l'Europa?

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ultima del girone di andata parte dalla Sardegna Arena. Dalle 15, in campo Cagliari e Milan. Due squadre che arrivano a questa sfida con posizioni di classifica diverse, ambizioni tutte da chiarire e la necessità, per motivi diversi, di ritrovarsi.

I sardi sono al sesto posto. Finisse ora il campionato, giocherebbero in Europa League la prossima stagione. Un traguardo incredibile, peccato che per tagliarlo manchi un intero girone. E che la squadra di Maran arrivi a questa sfida nelle peggiori condizioni possibili: tre sconfitte consecutive, la vittoria manca dal 2 dicembre. È da adesso, che si inizierà a capire se i rossoblù possono davvero arrivare fino in fondo, o sono stati un piacevole fuoco di paglia.

Povero Diavolo. Da qualche stagione a questa parte, a dire il vero. Però quella attuale sembra una delle più grigie. Giampaolo è stato silurato e il suo successore ha una media peggiore. Ibrahimovic è un affare in controtendenza rispetto alla ventilata programmazione verde, Piatek è sull'uscio (come forse anche Kessie), Caldara è pronto a essere sostituto da Kjaer. E soprattutto i punti sono 22, il posto è il dodicesimo. Però il futuro si può ancora cambiare: lo stesso Cagliari è ad appena sette lunghezze di distanza. Basta iniziare a correre, a un certo punto.