Cagliari-Milan, i voti ai tecnici: Pioli, svolta vincente. Maran incartato

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

CAGLIARI-MILAN 0-2 - 46' Leao, 64' Ibrahimovic

Il Milan vince a Cagliari e ritrova il sorriso. Ibrahimovic ci mette lo zampino, segnando e facendo girare la squadra. Sardi che conoscono la quarta sconfitta consecutiva, entrando ufficialmente in crisi. Di seguito i voti ai tecnici:

ROLANDO MARAN 5 - Houston, abbiamo un problema. Il Cagliari perde ancora e cosa peggiore non si rende mai pericoloso se non per un pallonetto di Nandez. Il tecnico non riesce a trovare le contromosse per invertire la rotta, i cambi sono tardivi.

STEFANO PIOLI 7 - Meglio tardi che mai. Suso in panchina e Ibra titolare, cambio modulo e ritorno agli anni '90, che del resto sono tornati di moda, col 4-4-2. Il risultato è una squadra compatta, equilibrata, capace di sfruttare le corsie laterali e avere più soluzioni offensive.