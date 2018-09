Cagliari-Milan, le formazioni ufficiali: c'è Rodriguez, torna Joao Pedro

Lazio batte Empoli 1-0, gol di Parolo al Castellani. Quadrata, pratica, vincente: parafrasando una nota pubblicità, la Lazio vince di misura in casa dell'Empoli senza strafare ma anche senza rischiare. In una partita divertente e ben giocata da entrambe le squadre, con i tre tenori...

Poche sorprese nelle scelte di Gattuso e Maran. Il Milan schiera lo stesso 11 ammirato contro la Roma, con Musacchio al centro della difesa al fianco di Romagnoli e Calhanoglu nel tridente offensivo. Nel Cagliari, come previsto, c'è il ritorno di Joao Pedro dopo la lunga squalifica: il brasiliano viene preferito a Ionita alle spalle di Pavoletti e Farias.

