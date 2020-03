Cagliari, Nainggolan: "A Roma sembra sempre l'anno zero, ma non posso dare giudizi"

Intervenuto in conferenza stampa al termine di Cagliari-Roma 3-4, il centrocampista dei sardi Radja Nainggolan ha parlato anche della stagione vissuta dalla sua ex squadra, quella giallorossa: “Ogni anno a Roma sembra essere l'anno zero. È stata una squadra sempre in costruzione, ma direi che non posso dare grandi giudizi perché non ci sono più. Oggi ho visto una Roma con qualche difficoltà, anche se resta sempre una squadra da alta classifica, ma il risultato è questo e bisogna parlare di questo”, ha concluso.

