Cagliari, Nainggolan al 45': "Un po' di emozione, ho lasciato bei ricordi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Radja Nainggolan ha parlato ai microfoni di Sky Sport all'intervallo di Roma-Cagliari (uno a uno il parziale dopo quarantacinque minuti): "Era una stagione e mezza che non giocavo qua, mi sono un po' emozionato perché ho lasciato tanti bei ricordi, ritrovo gente con cui sono stato bene. Dobbiamo continuare a difenderci bene, abbiamo avuto qualche ripartenza, li abbiamo messi in difficoltà. È una grande squadra, bisogna soffrire e vediamo come finisce".