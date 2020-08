Cagliari, Nainggolan al centro del nuovo progetto di Di Francesco

vedi letture

Il suo peso in questo Cagliari è noto a tutti. Per questo il club rossoblù sta facendo di tutto per confermarlo anche nel 2020-21: Radja Nainggolan potrà partire ad Aritzo con i compagni della stagione appena finita, in attesa di trovare un accordo definitivo con l’Inter (che al momento ha ben altre preoccupazioni) in vista della prossima. Il Ninja è il classico esempio di calciatore bandiera, leader in campo (e non solo) per le indiscusse qualità tecniche e tattiche, ma soprattutto per quello che la sua presenza porta con sé a livello di crescita dei compagni. Solo un anno fa rivedere il Ninja in maglia rossoblù sembrava puro fantacalcio (così lo definì anche Giulini): un’utopia vera e propria, che in poco tempo passò da sogno irrealizzabile a realtà, grazie anche a una serie di eventi come i problemi familiari e l’amore mai sbocciato con Conte e con la nuova dirigenza – rappresentata da Marotta – dopo che Luciano Spalletti aveva fatto di tutto per portarlo all’Inter.

Oggi Nainggolan è sempre più vicino a diventare la bandiera del Cagliari: un ruolo che nei mesi scorsi ha dimostrato di saper interpretare al meglio, limitando uno stipendio da favola per le casse rossoblù. La sua centralità nella manovra della squadra passata da Maran a Zenga era sotto gli occhi di tutti: tanto da valere una promessa fatta a Di Francesco da Giulini, così da convincerlo a sedersi sulla panchina rossoblù. Ora si cerca un un accordo con l’Inter, dato che Cagliari è giocatore lo hanno già trovato nei giorni scorsi. Intanto si parte ad Aritzo, con la speranza di trovare presto la quadra con Conte (cui forse non dispiacerebbe avere in panchina un jolly come Nainggolan da tirar fuori alla bisogna) e Marotta, pronto a difendere con le unghie un investimento pesante che ha fruttato soltanto in parte.