Il centrocampista del Cagliari, Radja Nainggolan, al termine della sconfitta per 4-1 contro l'Inter ha parlato della situazione in casa rossoblù. "Siamo in un momento di difficoltà, poi se le cose vanno così... Ci parliamo, ci guardiamo in faccia, siamo degli uomini. Bisogna cercare di essere più perfetti possibili, magari credersi un po' di meno, quando puoi fare un gol e non lo segni diventa un problema in attacco. Noi dobbiamo essere più equilibrati, più sul pezzo. Ognuno di noi lo sa, ora c'è il Brescia, ci concentriamo su di loro. Dobbiamo vedere le cose in maniera positiva, essere al sesto posto alla fine del girone d'andata è una cosa bella per il Cagliari. Adesso inizia un nuovo campionato, dobbiamo fare meglio di ora".