© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Radja Nainggolan, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato così dopo la vittoria per 4-3 contro la Sampdoria: "Non sono nella Top11 della Serie A dello scorso anno? Ho fatto meno bene, ma sono felice per come è finita l'annata con la qualificazione in Champions League dell'Inter. Un piccolo contributo l'ho dato, sono contento ora per come vanno le cose qui e per il cammino della mia ex squadra. Mi sento fisicamente bene, ho fatto una preparazione importante con lo staff di Conte e quindi un po' lo ringrazio. Hanno fatto delle scelte, ora sono felice qui e stiamo facendo qualcosa d'importante".

L'Inter ti segue sempre.

"Io devo pensare a me stesso, si è aperto un altro capitolo della mia carriera. Sono rammaricato per com'è finita, sono stati diretti con me e li ho apprezzati. Ora mi sto divertendo tantissimo".

Potrete arrivare tra le prime quattro?

"Io sono realista: stiamo facendo un buon calcio, ho portato la mia esperienza in un gruppo importante. Arrivare tra le prime quattro è difficile, perché ci sono altri club che spendono molto di più. Anche se il presidente Giulini ha fatto grandi investimenti".