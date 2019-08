Cagliari, Nainggolan cambia il mercato. Ma per Nandez nessuna rottura

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il ritorno di Radja Nainggolan a Cagliari potrebbe cambiare e non poco il resto del mercato dei sardi. Ieri Nandez ha fatto le valigie, salutato il Boca ed è volato in Uruguay prima di imbarcarsi in direzione Sardegna. Giulini però non ha ancora sciolto le riserve se chiudere anche lui (per 16 milioni) oltre al belga dell’Inter, anche se - sottolinea La Gazzetta dello Sport - al momento non ci sono segnali di rottura.