Radja Nainggolan, centrocampista del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport dopo il ko contro il Brescia: “Avevamo alcuni giocatori nuovi, ci vorrà un po’ di tempo in più per avere dei meccanismi. Se magari Joao Pedro avesse fatto gol sarebbe stata un’altra partita. Abbiamo avuto una reazione che non è stata quella giusta. L’addio all’Inter? Abbiamo provato ad accordarci, le cose non andavano come volevo io e quindi alla fine è venuta fuori l’occasione di tornare qui. Io cerco sempre di mettermi a disposizione per i miei compagni. Sicuramente sono contento di essere tornato qui, anche se nella vita ci sono delle priorità rispetto al calcio”.