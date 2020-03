Cagliari, Nainggolan: "Il futuro? Penso solo a finire bene questo campionato"

Al termine della sfida contro la Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport il centrocampista del Cagliari Radja Nainggolan.

La Roma entrava in area troppo facilmente?

“Abbiamo dimostrato di esser vivi, siamo sempre andati sotto, abbiamo preso dei gol sfortunati, in questo momento gira tutto male e c’è poco da dire e da fare, dobbiamo solamente lavorare e tornare quanto prima ai risultati”.

Tre mesi senza vittoria?

“Stiamo cercando delle risposte, fare tre gol a una squadra come la Roma non è facile e aumenta il rammarico, dobbiamo fare meglio delle cose, non facciamo abbastanza. Rispetto agli altri anni, abbiamo iniziato con 13 risultati utili e la gente si aspettava altro, quando c’era continuità eravamo apprezzati, ora siamo criticati”.

Il futuro?

“Non sto pensando a niente, ora penso solo a finire il campionato e dare il massimo per il Cagliari”.

Come ripartire?

“Quando le cose vanno male non è facile, noi lavoriamo per darci delle risposte, degli equilibri li abbiamo persi e dobbiamo ritrovarli”.