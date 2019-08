Cagliari, Nainggolan: "Qui si sta costruendo una squadra interessante"

Radja Nainggolan, da oggi nuovo centrocampista del Cagliari, si è presentato ai "nuovi" tifosi quest'oggi, alla Sardegna Arena: "Vengo qui perché questa piazza ha assoluto bisogno della salvezza, ma qui si sta costruendo una squadra per qualcosina di più, ma piedi per terra. Ho ricevuto il primo sms del presidente quando ero in camera con un compagno, ci siamo sentiti il giorno dopo: ho ancora tanto da dare, non interessa discutere di questo, perché sono contento di essere qua".