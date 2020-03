Cagliari, Nainggolan: "Risultati negativi nonostante l'impegno, è un problema mentale"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa, il centrocampista del Cagliari Radja Nainggolan ha commentato il momento vissuto dal club alla luce della terza sconfitta di fila subita oggi contro la Roma: “È difficile dare una risposta: purtroppo i risultati sono negativi nonostante l'impegno, credo sia più un problema mentale dato che le sconfitte mancano ormai da molto. Avevamo abituato troppo bene tutti con i risultati, credo che risultato positivo chiami risultato positivo. Ora ci va tutto storto, vanno trovate delle soluzioni a questo. La squadra sta bene, l'allenatore ha dato i suoi input dall'inizio dell'anno dando le sue indicazioni dall'inizio dell'anno: quando si parla di gruppo contro l'allenatore sono tutte cazzate, sinceramente. Si è vinto sempre con Maran in panchina, non è che adesso non si vince per colpa del mister”, ha concluso.