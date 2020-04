Cagliari, Nainggolan: "Scudetto? Juventus favorita, ma prima o poi dovrà perderne uno"

vedi letture

Intervenuto in diretta su Instagram con Damiano ‘Er Faina’, il centrocampista del Cagliari Radja Nainggolan ha parlato anche della lotta Scudetto in Serie A nel caso in cui si dovesse ripartire dopo lo stop per il Coronavirus: “Se si riprendesse chi sarebbe la favorita? Credo sempre la Juventus, senza nulla togliere alla Lazio. Hanno un gruppo forte talmente ampio, che sarà difficile. La Lazio ovviamente dovrà giocarsela, prima o poi i bianconeri dovranno pur perderlo uno scudetto".

Clicca qui per l’intervista integrale.