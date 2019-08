Cagliari, Nainggolan sempre più vicino. L'indizio arriva dal suo agente

© foto di Federico De Luca

Radja Nainggolan procede a passi sempre più spediti verso un ritorno nel Cagliari, squadra in cui ha giocato per quattro anni dal 2010 al 2014. A confermare ulteriormente la cosa è arrivato un indizio apparso sul profilo del suo agente Alessandro Beltrami: sulle Instagram Stories del procuratore campeggia infatti una foto del belga, proprio quando era con la maglia del club sardo, ed un cuore che dice più di tante parole. L'affare appare davvero in dirittura d'arrivo.