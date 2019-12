© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Radja Nainggolan, centrocampista del Cagliari, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 4-3 contro la Sampdoria: “Il terzo gol che abbiamo preso è un gol stupido. Ma avevamo voglia di far bene e siamo riusciti a portare a casa i tre punti, faccio i complimenti a tutti e a Cerri, sono contento sia stato decisivo. Spesso è stato criticato, oggi ci ha aiutato. Dopo undici risultati utili abbiamo perso due punti a Lecce, una sconfitta oggi non ci avrebbe buttato giù; ma noi ci abbiamo creduto, abbiamo concretizzato. Miglior giocatore del mese? Non ha importanza, per questo ringrazio i miei compagni. Io cerco sempre di dare il mio contributo. Emozione? I tifosi ci stanno dando una grande spinta, sognare non fa male ma dobbiamo restare con i piedi per terra. Stiamo cercando di fare qualcosa di nuovo, è chiaro che qualche errore arriverà ma dovremo essere bravi anche nei momenti di difficoltà”.