Cagliari, Nainggolan: "Spero di non giocare solo per la salvezza"

Ospite di Radiolina, il centrocampista del Cagliari Radja Nainggolan ha parlato così del suo ritorno in rossoblù: "A Cagliari si sa ho tanti amici ma l'accoglienza in aeroporto mi ha sorpreso. Un Cagliari molto ambizioso? Lo so, infatti è anche per questo che sono tornato, il presidente mi ha convinto e spero di non giocare solo per la salvezza. Anche perché se facessimo cose straordinarie potrebbe anche esserci un investimento in futuro. Rappresentiamo un'isola intera. Io non ho obiettivo di reti penso alla squadra. L'importante è la vittoria di squadra. Nainggolan è Cagliari? Ho avuto tante esperienze qua, mia figlia è nata qua, sarà sempre un posto speciale della mia vita".