Cagliari, Nainggolan: "Sto bene ma vediamo come torneremo. Siamo fermi già da due mesi"

Radja Nainggolan, centrocampista in prestito al Cagliari dall'Inter, ha parlato nel corso di una diretta Instagram tenuta in compagnia di un amico, noto ristoratore milanese. Il belga si è soffermato, com'è ovvio che sia, anche sul tema della ripresa del campionato, sul quale si dibatte lungamente in queste ore: "Io sto bene, però ritornare a giocare bisogna anche considerare come si tornerà a giocare. Se pensi che in estate si sta un mese in vacanza e ora siamo già a due...".