Cagliari, Nainggolan: "Tante persone non potranno fermarsi, dobbiamo giocare per loro"

Attraverso il proprio profilo Instagram, il centrocampista del Cagliari Radja Nainggolan ha detto la sua sull’emergenza Coronavirus e sulla possibilità di fermare i campionati di calcio, affermando che secondo lui la Serie A dovrebbe proseguire il proprio corso: “Ci sono tante persone che pur in un momento di emergenza come questo non possono comunque smettere di lavorare, dovranno andare avanti. È anche per loro, per la nostra gente, che domani riprenderemo gli allenamenti per preparare le nostre partite”, ha scritto sulle stories del popolare social network.