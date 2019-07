Cagliari, Nainggolan vuole tornare: presto incontro con l'Inter

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non solo la Sampdoria. C'è anche l'ipotesi di un ritorno al Cagliari per Radja Nainggolan, centrocampista messo fuori dal progetto dall'Inter. La volontà del giocatore è chiara: dopo essersi confrontato con il suo agente e aver discusso della possibilità di tornare in Sardegna ha esternato la sua voglia di tornare a vestire ma maglia rossoblù. Adesso i due club dovranno incontrarsi per trovare l'accordo sia sull'ingaggio che sulla formula dell'eventuale trasferimento. A riportarlo è Sky Sport.