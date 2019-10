© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nahitan Nandez, centrocampista del Cagliari, ha parlato dei tempi del Boca e di quanto fosse difficile vivere circondando dall'affetto dei tifosi xeneize in una intervista a DAZN: "È complicato spiegarlo, ma al Boca è difficile avere una vita fuori dal campo, come ce l'ho qui. Qui posso uscire tranquillamente, posso andare al mare come farebbe ogni altra persona. Sono un normale cittadino. A Buenos Aires invece è tutto più complicato, la gente è un po "matta"... in senso buono ovviamente, hanno grande passione. Mi piace questo aspetto, ma ciò che mi piace di Cagliari è che la gente è molto rispettosa".