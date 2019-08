Cagliari, Nandez: "Ho preso il numero 18. Mi sento già pronto per giocare"

Fonte: dall'inviato Francesco Aresu

Nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo calciatore del Cagliari, il centrocampista uruguayano Nahitan Nandez ha parlato di vari temi riguardanti se stesso, a partire dal numero di maglia che vestirà in Sardegna: "Ho scelto il 18, perché da bambino è stato il mio primo numero, così come in Nazionale".

Interrogato poi sulle sue condizioni fisiche, ha ribattuto deciso: "Sì, mi sento già pronto perché una settimana fa ho giocato in Copa Libertadores, ma ora il mio obiettivo principale è quello di integrarmi con il resto del gruppo".