Cagliari-Nandez, ormai siamo ai dettagli: affare da 18 milioni di euro

Per Nahitan Nandez al Cagliari ormai mancano pochi dettagli. Questa sera - sottolinea Sky Sport - il centrocampista giocherà nel Boca, ma i sardi lo vorrebbero per sabato, in occasione dell'amichevole contro il Leeds anche se difficilmente ci riusciranno in quanto al giocatore piacerebbe avere qualche giorno di vacanza. L'accordo - riporta sempre Sky Sport - si raggiungerà a cifre intorno ai 18 milioni di euro più percentuale sulla futura rivendita.