Cagliari, Nandez: "Qui felice. Le vittorie arriveranno presto"

Il centrocampista del Cagliari, Nahitan Nandez, commenta il ko contro l'Inter. Ecco le sue parole al sito ufficiale del club: "Sono a disposizione del mister, non importa la posizione in campo, per me conta rendermi utile alla squadra. Mi dispiace per il risultato: l’Inter è molto forte, ma abbiamo fatto una buona partita, con coraggio e grinta. Abbiamo attaccato alla ricerca del pareggio, è arrivato il gol di Joao Pedro; peccato per quel rigore, alla fine è stato decisivo. Due rigori contro in due partite? Sono cose che capitano, le decisioni arbitrali possono esserti favorevoli o meno, dobbiamo sempre accettarle".

Calma e lavoro

"Certamente perdere non è piacevole, però la squadra è forte, non c’è di che preoccuparsi. Dobbiamo rimanere calmi e continuare a lavorare come stiamo facendo. Sono sicuro che le vittorie arriveranno presto".

L'inserimento nel calcio italiano

"Rispetto a quello sud-americano la differenza è notevole, soprattutto dal punto di vista tattico. Oggi mi è stato fischiato un fallo per un intervento che dalle mie parti non viene sanzionato: devo abituarmi al diverso metro di giudizio. Sul piano personale mi trovo benissimo, l’integrazione con i miei nuovi compagni è stata rapida. A Cagliari sono felice".