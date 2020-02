vedi letture

Cagliari-Napoli, le formazioni ufficiali: Gattuso schiera Elmas davanti, Gaston Pereiro dal 1'

Match importantissimo alla Sardegna Arena, dove il Cagliari prova a interrompere la striscia di partite consecutive senza vittorie contro il Napoli di Gattuso. La squadra campana è reduce dal brutto k.o. casalingo rimediato con il Lecce nell'ultimo turno, ma anche dallo straordinario successo di San Siro nell'andata delle semifinali di Coppa Italia.

Rolando Maran non avrà a disposizione Nainggolan, Rog, Cacciatore e Faragò. Ceppitelli non è al meglio, così con Klavan al centro della difesa c'è Walukiewicz, mentre Pisacane viene dirottato a destra. Esordio dal primo minuto per Gaston Pereiro, che agirà alle spalle di Joao Pedro e Simeone. Formazione scontata per Gennaro Gattuso, che deve fare a meno di Koulibaly, Milik e Allan. Una sola sorpresa: il tecnico calabrese schiera di nuovo Elmas nel tridente, lasciando fuori Lorenzo Insigne. A centrocampo giocano Fabian Ruiz, Demme e Zielinski, davanti Callejon e Mertens. A sinistra, in difesa, c'è Hysaj.

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Pisacane, Walukiewicz, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Pereiro; Joao Pedro, Simeone.

Napoli (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj, Fabian, Demme, Zielinski, Callejon, Mertens, Elmas