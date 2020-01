© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Cagliari guarda ancora una volta in Uruguay per rinforzarsi in chiave futura. Come riportato da Sky Sport, il club nerazzurro ha messo nel mirino Martin Satriano, attaccante classe 2001 in forza al Nacional. In questi minuti è in corso un incontro a Milano per provare a chiudere l’affare.