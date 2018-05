Cagliari, non solo Sandro: nel mirino anche Letizia del Benevento

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Nuova Sardegna oggi in edicola racconta dell'asse di mercato che il Cagliari sta stringendo con il Benevento. I sardi puntano con forza Ranieri Sandro per il quale c'è stato ieri un summit ma non solo: piacerebbe molto anche il terzino Gaetano Letizia, con l'ex Carpi seguito anche durante le scorse sessioni di mercato.