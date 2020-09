Cagliari, nuovi contatti per Luvumbo ma occhio all'inserimento del Braga

Il Cagliari non molla la pista che porta a Zito Luvumbo del 1° de Agosto che però piace molto anche al Braga, che ieri si è informato per superare la concorrenza dei sardi. Il giocatore angolano però è molto interessato a giocare in Italia e nella serata di ieri ci sono stati nuovi contatti tra le parti per provare a superare gli ultimi ostacoli che stanno bloccando la trattativa. A riportarlo è Sky Sport.