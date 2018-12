Cagliari, obiettivo Birsa per sostituire Castro: contatto già avvenuto

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Cagliari deve trovare il sostituto di Lucas Castro e stando alla Gazzetta dello Sport, ha come obiettivo principale Valter Birsa, trentaduenne del Chievo Verona che grazie alla cura Maran ha visto rilanciata la propria carriera dopo le non brillanti esperienze con Genoa, Torino e Milan. In occasione del match di Coppa Italia del 5 dicembre c’è stato il primo incontro tra le società.