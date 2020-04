Cagliari, obiettivo Bonifazi per la difesa. Lui il possibile erede di Ceppitelli

Il Cagliari pensa a Kevin Bonifazi per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione. Con Ceppitelli in scadenza nel 2021 il centrale di proprietà del Torino sembra essere il giocatore ideale per il presente e per il futuro e i sardi proveranno a prenderlo già al termine della stagione in corso. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.