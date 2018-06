Cagliari, obiettivo Romulo ma ci sono anche Samp, SPAL e Parma

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'amichevole con l'Olanda, l'attaccante della Nazionale italiana Mario Balotelli ha parlato anche del suo futuro. Diffidenza nei miei confronti da parte dei club italiani? "Perché Mino chiede troppi soldi (sorride, ndr)". Pronto...

Balotelli scherza: "Pochi club in Italia? Raiola chiede troppi soldi"

Il Mattino in prima pagina: "Sarri chiama De Laurentiis"

Juventus, Gazzetta: "Tesoretto Milinkovic, risorse per il blitz"

La Nuova Ferrara apre con Semplici: "Bonifazi ottimo per la SPAL"

L'apertura del QS: "Italia, cresci in fretta o saranno guai"

Italia, Il Messaggero titola: "Non ci resta che Mancini"

Il Mattino titola: "Porta Napoli, sprint per Leno"

Lazio, Il Messaggero: "Acerbi e Laxalt per cominciare"

Sampdoria, Il Secolo XIX titola: "Via Zapata?"

Italia, La Stampa: "Il metodo Mancini per ripartire"

Milan, Gazzetta: "Mr Li si muove per il rifinanziamento"

Il Cagliari ha messo nel mirino il jolly dell'Hellas Verona Romulo . L'italo-brasiliano, come riferisce il Corriere dello Sport , ha ancora un altro anno di contratto coi gialloblù, ma potrebbe diventare un lusso per la prossima stagione. Su di lui ci sono anche Sampdoria, Parma e SPAL.

