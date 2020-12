Cagliari, occhi in casa Parma: a gennaio possibile assalto a Scozzarella e Pezzella

vedi letture

Non solo Radja Nainggolan. Per il centrocampo, il Cagliari starebbe valutando anche altri profili: in particolare, secondo la Gazzetta dello Sport, la società guidata da Tommaso Giulini, che ambisce ad un campionato da parte sinistra della classifica, starebbe seguendo anche Lasse Schone del Genoa, Walace dell'Udinese, Mehdi Bourabia del Sassuolo e Matteo Scozzarella del Parma. Ma il playmaker cresciuto nel Settore Giovanile dell'Atalanta non sarebbe l'unico crociato che interessa al Cagliari: i sardi avrebbero infatti messo gli occhi anche su Giuseppe Pezzella, classe 1997 reduce da un positivo inizio di stagione, malgrado qualche problema fisico che ha un po' frenato il suo percorso di crescita nelle ultime settimane.