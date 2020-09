Cagliari, occhi sull'argentino Lautaro Valenti: offerta di 5 milioni, ma il Lanus chiede il doppio

Il Cagliari a caccia di rinforzi per la difesa e secondo quanto rivela Sky, nelle ultime ore ha fatto un'offerta per il centrale argentino Lautaro Valenti. Il nazionale U23, di proprietà del Lanus, non si muoverà però tanto facilmente: il club rossoblù offre circa 5 milioni ma la richiesta è il doppio, operazione difficile dunque, ma Giulini non molla.