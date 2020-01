© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Cagliari per rinforzare il proprio reparto offensivo starebbe guardando in Olanda. L’obiettivo è Cyriel Dessers, classe ‘94, dell’Heracles. Il belga ha segnato 15 reti in 23 presenze stagionali fra Eredivisie e Coppa d’Olanda ed è seguito dal club sardo da diversi mesi, ma non sembra intenzionato a lasciare il club prima della fine della stagione. Il Cagliari, come riporta Il Secolo XIX, avrebbe comunque avanzato un’offerta all’HEracles per il suo cartellino.