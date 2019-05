© foto di Federico Gaetano

Nella giornata di oggi, spiega la Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo del Cagliari Marcello Carli incontrerà a Milano l'entourage di Simone Padoin per discutere del futuro. Le ipotesi sul tavolo sono essenzialmente due: prolungare il contratto di un anno o dirsi addio dopo 3 anni di matrimonio.

Ceppitelli e gli altri - L'esperienza sarda di Darijo Srna sembra agli sgoccioli dopo sola una stagione. A Luca Cigarini sarà offerto un altro anno di contratto, mentre il discorso più caldo riguarda capitan Luca Ceppitelli: la società gli avrebbe fatto un'offerta importante per prolungare oltre la scadenza del 2020. Ma ancora non è arrivata una risposta del difensore. Che se dovesse dire no al rinnovo lascerà quasi sicuramente Cagliari.