Cagliari, oggi nuovo incontro con Maran. Valdifiori e Romulo per l'estate

© foto di Federico Gaetano

Oggi a Milano nuovo contatto tra la dirigenza del Cagliari e Rolando Maran, le parti discuteranno anche di obiettivi di mercato. No del Milan per Manuel Locatelli, le attenzioni sono ora su Mirko Valdifiori: trentadue anni, al Torino non ha ampio spazio e secondo La Nuova Sardegna in settimana arriverà il forcing decisivo per cercare l'acquisto. Poi Romulo dell'Hellas Verona: per lui sarà testa a testa con la Spal.