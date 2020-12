Cagliari, Oliva dopo il pari col Parma: "Dobbiamo migliorare, ma la strada è quella giusta"

Christian Oliva ha ritrovato la maglia da titolare in campionato nel Cagliari in occasione dello 0-0 col Parma: "Volevamo vincere - ha detto il centrocampista ai canali ufficiali del club - proviamo sempre a cogliere i tre punti su ogni campo puntando sulle nostre prerogative e gli insegnamenti del mister e del suo staff. Purtroppo oggi non siamo riusciti a prendere l'intera posta in palio, dispiace ma guardiamo anche alla solidità avuta per tutta la gara e ad un pareggio frutto di compattezza e capacità di soffrire. Dobbiamo lavorare pensando a una gara alla volta, da qui a fine anno ci sono altre due gare e vogliamo affrontarle al meglio. L'obiettivo sarà ottenere il massimo e per farlo bisogna migliorare a livello individuale e collettivo. La strada è giusta e si è visto anche in questa occasione".