Cagliari, Oliva si presenta: "Assomiglio a Gargano. Il soprannome? Totò"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Sono molto simile a Gargano, anche lui bravo in fase di interdizione ma che sa anche giocare la palla". Christian Oliva, nuovo centrocampista del Cagliari, si è presentato oggi in conferenza stampa: "Non ho avuto la fortuna di parlare con gli ex uruguaiani del Cagliari. So che Abeijon e Lopez hanno parlato molto bene di me.

Abeijon ha detto che sono più forte di lui? Non so dire chi sia più forte. Lui è stato un grande giocatore, ha portato qui la garra charrua. Spero di fare bene come ha fatto lui".

Hai un soprannome? Perché il 17?

"Il mio soprannome è Totò. L'ho vestita al Nacional e mi ha portato fortuna, spero che lo faccia anche qui".

Perché Totò?

"Mia sorella da bambina mi chiamava così, ed è rimasto".