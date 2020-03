Cagliari, Oliva studia da regista. Il futuro del club potrebbe essere tutto nei suoi piedi

Studia da regista e aspetta la sua grande occasione col Cagliari, Christian Oliva, che con l’arrivo in panchina di Zenga proverà a giocarsi le sue chance e mettersi in evidenza in un momento nel quale tutti ripartiranno più o meno da zero.

Nuovo corso - In attesa che il campionato possa riaprire i battenti, il mediano arrivato dall’Uruguay e sul quale il Cagliari ha scommesso parecchio facendogli firmare un contratto fino al giugno 2023, sta provando a tenere alta la tensione anche se non è certo molto semplice.

La sfida - Dalla sua parte, oltre all’età, c’è anche la posizione ancora incerta di Cigarini che a fine stagione sarà libero. Se la società non dovesse rinnovare il contratto del regista emiliano, il futuro potrebbe essere tutto nei piedi di Oliva che ora vuole dimostrare a Zenga di avere le capacità e il carattere per gestire un ruolo così delicato.